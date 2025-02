Schöne Bilder von den Dreharbeiten

Der tägliche Personenzug von Irkutsk nach Port Baikal. Tunnel um Tunnel windet sich die Bahn zwischen Fels und riesigem See, landschaftlich ist die Bahn am See immer noch eine der Höhepunkte der Strecke. Durch die sibirische Metropole Irkutsk, dem Tor zum Osten Sibiriens geht es nach Novosibirsk, der größten Stadt Sibiriens.