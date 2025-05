15.-17.02.2019

Spur S Bahnen wurden erstmals in den 30er Jahren in den USA auf den Markt gebracht. Nach dem Krieg wurde diese Baugröße von Bub aus Nürnberg noch zehn Jahre lang produziert. Auch in der DDR und in der Tschechischen Republik gab es Produzenten. Der 2. Weltkrieg beendete dann jede Produktion. Heute kommt sie wieder zum Vorschein – Made in China. Die Freude am Spielen soll aber immer im Vordergrund stehen.