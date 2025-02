31.01.-04.02.2018

Für Modellbauer Wolfgang Leusch aber ist das eine Herausforderung: 200 Stunden hat er an dem Schuppen gearbeitet - die Materialkosten aber waren gering. Die Fensterscheiben zum Beispiel stammen aus alten Klarsichtverpackungen von "Heki". Sein Credo: ein Modellbauer wirft nichts so einfach weg, irgendwo lässt sich alles irgendwie verwenden. Mit der Firma arbeitet er seit vielen Jahren zusammen und er gibt sein Wissen in Seminaren weiter.