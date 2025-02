Faszination Modellbau Friedrichshafen

Der Rostige Nagel ist ein 30m hoher Aussichtsturm am Sornoer Kanal, gebaut aus Cortenstahl. Der Name entstand, weil der Turm materialbedingt mit einer rotbraunen Patina überzogen ist. Er wurde als Teil der Internationalen Bauaustellung Fürst-Pückler-Land am 23.10.2008 eröffnet. Der Kanal verbindet den Seditzer See mit dem Geierswalder See.