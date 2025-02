Mit dem Zug durch Taiwan

Der Zugbetrieb unterscheidet sich nicht wesentlich von dem in Europa. Hier wie dort sind im Einsatz Vorort- und Regionalzüge, lokbespannte Personenzüge und Triebwagen, mal schnelle, mal langsame. Vorne am Zug: eine Lokomotive vom Typ E, gebaut in Korea. 64 Maschinen dieses Typs sind auf der Insel stationiert und hauptsächlich im elektrifizierten Nordosten im Einsatz vor Personen- und Güterzügen. Ursprünglich waren die Bahnen der Ost- und Westküste unabhängige Gesellschaften mit unterschiedlichen Spurweiten. 1989 wurde die Spur auf 1067 Millimeter vereinheitlicht und der Ring um die Insel geschlossen.