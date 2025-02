Bilder von der Intermodellbau, Dortmund

Weltpremiere auf der Messe in Dortmund, hatte die Anlage "Finse" vom Modellbau-Team Köln. Auf einer Fläche von 4 x 10 m, in Spurweite H0, mit arktischer Vegetation wird der in Norwegen an der Bergenbahn gelegene Bahnhof Finse gezeigt. Es ist ein für Norwegen typischer Kreuzungsbahnhof einer eingleisigen Hauptstrecke.