Dampf nach fünf Jahrzehnten Stillstand

Wir sind in Sandträsk, einem winzigen Ort einhundert Kilometer südlich des Polarkreises an der Erzbahnstrecke. Dort stehen in einer schmalen, fensterlosen Halle drei Dampfloks, die einst als strategische Reserve eingemottet worden sind. Nach fünfzig Jahren soll dieses Depot aufgelöst und die Loks an drei Vereine verkauft werden.