Ein Blick in den Abstellbahnhof von Kanazawa. Bis Anfang 2024 war der Thunderbird noch regelmäßiger Gast in Kanazawa. Der Zug hat Kanazawa mit Osaka verbunden. Inzwischen ist allerdings die Shinkansen-Linie in Richtung Osaka bis Tsuruga weitergebaut worden und der Zug fährt inzwischen nur noch zwischen Tsuruga und Osaka. Wenn die Shinkansen-Linie 2030 bis Osaka fertiggestellt sein wird, fallen auch diese Dienste weg.