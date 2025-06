Modellbahn-Neuheiten 2022

Brennstoffhandlung und Kohleverladung in H0 (1:87) Brennstoffhandlungen gehörten früher fast überall zum Ortsbild. Mit der Sackwaage werden die Lieferungen für die Kunden vor der Verladung abgewogen. Für schwerere Güter gibt es am Lagerschuppen einen Wandkran, der beweglich ist. Für die Ausgestaltung liegen dem Bausatz Werkzeuge, wie z.B. Schaufeln, Besen und Schubkarren sowie Brikettstapel und Paletten bei. In den beiden Kohletrichtern lagern lose Briketts (Marke Juweela). Durch Schwerkraft und mittels Förderband gelangen sie in die Auslieferungsfahrzeuge.