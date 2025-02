Der Wilde Robert - Döllnitzbahn – Original und Modell

Der Südbahnhof Oschatz fand auch keinen Platz auf der Anlage. Deshalb bauen Lothar Linhart und Dietmar Pohl an einem kleinen Schaustück, dass das Bahnhofsgebäude und das Umfeld in den 1970er Jahren zeigen soll. Hier passen sie gerade den nach Originalmotiven gestalteten Hintergrund an.