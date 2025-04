per Mail teilen

Der Film steht online nicht mehr zur Verfügung.

Viele Zuschauer fragten, wie der Vorspannfilm von Eisenbahn-Romantik weitergehe. Gezeigt wird, wie tüchtig eingeheizt wird.

Wir zeigen den Film der Deutschen Bundesbahn aus dem Jahr 1961 über das Jubiläum "125 Jahre Eisenbahn in Deutschland": "Mit dem Adler fing es an".



Die Hauptperson auf diesem Streifzug durch mehrere Eisenbahn-Epochen ist der erste "Lenker" einer Lokomotive in Deutschland, der Engländer William Wilson. Er führt den Zuschauer mit viel Witz und Wissen durch die deutsche Eisenbahngeschichte.

(ESD 21.03.1993)