Sachsen / Baden-Württemberg



2002 fand zum 11. Mal das große Dampflokfest in Dresden statt. Was 1991 im Bahnbetriebswerk Dresden-Altstadt als regionales Loktreffen begann, hat sich zu einer der herausragenden Dampfveranstaltungen in Deutschland gemausert. Herausragender Gast war die Schnellfahrlok 18 201.

Herausragender Gast war die Schnellfahrlok 18 201. SWR SWR - Außerdem berichten wir über die Weißeritztalbahn. Auch im sächsischen Schwarzenberg gab es 2002 etwas zu feiern: das 10-jährige Bestehen des Sächsischen Eisenbahn-Vereins, VSE, und das 100-jährige Bestehen des dortigen Lokschuppens. Bei der Sauschwänzlebahn wurde an Pfingsten 2002 das 25-jährige Jubiläum der Museumsstrecke mit einer Lokparade gefeiert. Auch darüber zeigen wir einen kurzen Beitrag. (ESD: 16.06.2002)