Bilder der Spur N-Anlage von Harald Otto

Das formidable Anwesen des stadtbekannten Holzhändlers und stellvertretenden Bürgermeisters Hamasaki Yoshihiro (浜 崎 嘉浩, der Nachname steht in Japan immer zuerst) mit seinen gelben Fahrzeugen. So klein das Firmengelände ist, was in Japan ja nicht verwundert, so gut nutzt er den zur Verfügung stehenden Platz. Den Baum ganz rechts hat er aber noch stehen gelassen. Durch die Tradition, daß in Japan bestimmte Gebäude nach längerer Zeit immer wieder neu errichtet werden, bleibt das Holz bei ihm nicht lange liegen.