Modellbahn Messe Dresden: Die Wittower Fähre, der Verein Offenbach und ein ICE-Panorama

Hagen von Ortloff besuchte in Dresden die"8. Erlebnis Modellbahn Messe 2012" des MEC Pirna. Eine Messe, die von dem kleinen Verein gestemmt worden ist in den Hallen im alten Schlachthof. Wir zeigen die detailreiche TTe-Anlage "Wittower Fähre" von Roland Block. Diese Fähre brachte die Eisenbahn-Wagen der "Rügenschen Kleinbahn" (RüKB) über den Breetzer Bodden.

Die umfangreiche H0-Anlage der GEFO "Gehörlose-Eisenbahn-Freunde Offenbach" besteht aus 29 Modulen. Der Verein aus Offenbach, vorgestellt von Cordula und Peter Scheifele, ist auf der Suche nach einem festen Raum, da sie momentan "nur" bei der katholischen Gemeinde zu Gast sind, und ihre Anlage nach jedem Treffen immer wieder abbauen müssen.

Einen Sprung in die Moderne macht die Spur N-Anlage "Quer durchs Königsbachtal" von Axel Peter. Sie beeindruckt mit einer großen ICE-Brücke, welche 4,20 m überspannt. Darunter gibt es aber auch Nebenstrecken, und gerade bei den Figuren viele viele kleine Überraschungen zu entdecken.

