Modellbahn Messe Dresden: Loks und Landschaften in Franken, Böhmen und die Arlbergbahn

Hagen von Ortloff besuchte in Dresden die"8. Erlebnis Modellbahn Messe 2012" des MEC Pirna. Eine Messe, die von dem kleinen Verein gestemmt worden ist in den Hallen im alten Schlachthof. Wir zeigen fränkische Landschaften in der Segmentanlage "Karlsberg" von Karl-Heinz Friedel vom N-Bahn Team Coburg.

