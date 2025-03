per Mail teilen

Albert und Celine wollen nach langer Zeit mal wieder gemeinsam ins Kino. Leider macht Bernhards Wahlkampf den beiden einen Strich durch die Rechnung. Celine reagiert sauer und stürzt sich in die Arbeit. Ihr Können macht großen Eindruck auf Dr. Schröder, es kommt zu einem leidenschaftlichen Kuss.

Monique hat ihren Urlaub noch ein paar Tage verlängert und somit muss Bernhard ein paar Pflichttermine im laufenden Wahlkampf ohne sie absolvieren. Bernhard knirscht zwar, aber was soll er machen! Während er Hermann gegenüber so tut, als wäre er mit Moniques Entscheidung d’accord, ist er in Wahrheit ziemlich sauer, dass sie ihn nicht unterstützt. Beim Wiedersehen kommt es deshalb zum Streit, und die Gelegenheit für Hermann, reichlich Öl ins Feuer zu gießen.

Jenny überrascht Sebastian mit einem bevorstehenden Bewerbungsgespräch, der reagiert sauer. Aber er sollte die Daumen drücken, dass Jenny den Job tatsächlich bekommt, denn Hermann als Fulltime-Nanny ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei, und andere Optionen sind finanziell nicht drin.