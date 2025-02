per Mail teilen

Die Supermarktgeschichte setzt beim Bürgermeister eine Menge Euphorie frei. Mit diesem vermeintlichen As im Ärmel sieht er demzufolge dem bevorstehenden Wahlkampf relativ gelassen entgegen. Während er im Löwen somit siegessicher seine Wahlplakate aufhängt, krempelt ein anderer schonmal die Ärmel hoch!

Was lange währt, scheint endlich gut zu werden! Mal abgesehen von noch bevorstehenden größeren und kleineren Hürden ist wenigstens die Förderung für die Heumilchtrocknung durch. Somit steht der lang ersehnten Produktion von Heumilchkäse grundsätzlich nichts mehr im Weg. Doch dann entfacht Albert blauäugig einen erbitterten Streit und eine Grundsatzdiskussion über die Zukunft der Landwirtschaft. Droht jetzt doch das Aus für die Fallersche Milchwirtschaft?

Sophies Freude hält sich sehr in Grenzen, als Constantin mit mehreren Tüten neuer Outfits im Sägewerk erscheint. Hübsch machen soll sich seine Honeybee. Angeblich will Constantin Fotos für seine Stiftung machen. Die hochschwangere Sophie hat jedoch keine Lust, sich aus ihrem bequemen Arbeitsoutfit in irgendwelche Fähnchen zu schwingen. Sie lässt sich jedoch breitschlagen und Klumpp zeigt wieder einmal sein wahres Gesicht!