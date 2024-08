Auf kurze Sicht

per Mail teilen

Irene ist wieder da und Hermann ist glücklich. Allerdings führt er sich der Familie gegenüber auf wie ein Patriarch und bringt damit vor allem seine Freundin in eine unangenehme Situation. Und das vor dem Hintergrund, dass Irene diesmal länger bleibt als nur auf einen Besuch.

Jenny brütet über der Buchhaltung, denn für den Hofladen ist eine Steuerprüfung angekündigt. Sicherheitshalber checkt sie alles noch einmal, damit bei dem Termin auch nichts schiefgehen kann. Man muss kein As in Mathe sein, um festzustellen, dass da einiges nicht stimmen kann, so dass Jenny sich Buchhalterin Leni vorknöpfen muss.

Kati kommt für ihre Verhältnisse entspannt und gleichzeitig euphorisch von ihrem Lehrgang zurück. Bernd hat für sein Mäusle eine Wahnsinnsüberraschung, die nicht nur Kati, sondern auch ihre Onkel in der WG glücklich machen wird.