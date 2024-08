Saitenwechsel

per Mail teilen

Frau Dr. Siegel-Brack möchte sich das Versiegen von Liobas Quelle zunutze machen und will Bernhard mit einer Kunstaktion unter Druck setzen. Charmant versucht sie, ihren Verehrer im Rathaus dazu zu bringen, ihr Informationen zu liefern. So steckt Herr Weiss plötzlich in der Zwickmühle zwischen der Sympathie zu Sabina Siegel-Brack und der Loyalität zu seinem Bürgermeister.

Auch Sophie steckt in der Zwickmühle. Sie ist genervt von Constantins übergriffigem Verhalten und hat ein schlechtes Gewissen wegen ihrer Nacht mit Lars. Hat sie vielleicht den falschen Mann geheiratet?

Carlotta hätte ein Herbarium für die Schule anfertigen sollen und hat’s verbaselt. Nun müssen Eva und Andreas ihr auf den letzten Drücker dabei helfen.