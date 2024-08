Der Tag danach

per Mail teilen

Lioba, die schon seit langem spürt, dass auf dem Fallerhof etwas nicht stimmt, ist verzweifelt. Sie fühlt genau, dass sich etwas verändert hat, doch keiner spricht mit ihr. Noch nicht einmal Johanna! Emotional außer sich stellt sie Hermann zur Rede. Bevor der jedoch etwas sagen kann, findet Lioba allein heraus, welches Unglück auf dem Hof geschehen ist.

Bernd hat gerade seine erste Peer-Schulung hinter sich, als er im Löwen auf Uli Zimmermann trifft. Den lässt er jedoch schnell wieder sitzen, denn nach allem, was in den letzten Tagen geschehen ist, geht Bernd der Zynismus des Feuerwehrkommandanten mehr denn je auf die Nerven. Dass Uli Zimmermann jemals auch nur einen Hauch von Empathie an den Tag legen wird, daran glaubt Bernd schon lange nicht mehr.

Jenny steht mit der trächtigen Kuh Berta allein im Stall und ausgerechnet jetzt soll Bertas Kälbchen auf die Welt kommen. Ihr Vater wüsste jetzt genau, was zu tun ist! Und der Tierarzt ist nur per Telefon greifbar. Doch mit dessen Hilfe schlägt Jenny sich tapfer und schafft es tatsächlich, dem Kälbchen auf die Welt zu helfen. Das jedoch bleibt nicht die einzige Herausforderung dieses Tages.