Bittere Erkenntnis

Nachdem Karl so mir nichts dir nichts verschwunden war, dachte Johanna, ihr Ältester würde vielleicht überhaupt nicht mehr zurückkommen. Karl kam zurück und trotzdem plagt Johanna eine merkwürdige Unruhe. Als sie beobachtet, wie er in aller Herrgottsfrühe vom Hof fährt, kann sie sich zunächst keinen Reim darauf machen. Möglich, dass er sich wieder auf den Weg zu Bea gemacht hat, die noch immer in der Reha ist. Nachdem Johanna von Monique aber erfahren muss, was Karl tatsächlich vorhat, heißt es für die Familie ein weiteres Mal: Zusammenrücken und gemeinsam anpacken!

Der alte Stapler im Sägewerk hat seinen Geist aufgegeben! Wie es aussieht, sind die Bremsen nun endgültig hinüber. Für Toni eigentlich der Anlass, um Feierabend zu machen, müsste er nicht Constantins Schelte fürchten, wenn der aktuelle Auftrag nicht pünktlich fertig wird. So bleibt ihm nichts anderes übrig, als zum Werkzeug zu greifen und den Stapler selbst zu reparieren. Was bei seinem Motorrad geht, kann bei so einem Teil nicht viel anders sein. Bremsen sind halt Bremsen!

Heinz geht der Größenwahn seines Bruders mittlerweile arg auf die Nerven. Franz nämlich plant getreu seinem Lebensmotto „dream big“ immer größer und luxuriöser, obwohl er für seinen Palazzo-Protzo noch nicht einmal eine Baugenehmigung vorliegen hat. Heinz, der ja eigentlich mit einer Eselsgeduld gesegnet ist, verliert diese mittlerweile im Angesicht von Franzens Plänen. Es wird Zeit, dass der wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Und das geschieht auch schneller als gedacht.