Mächte des Himmels

Karl findet die Briefe, die Bea ihm während seiner Abwesenheit geschrieben hat. Eine Wohltat zu wissen, dass seine Frau in der für ihn schwierigen Zeit liebevoll an ihn gedacht hat. Doch was ist inzwischen passiert? In Beas Briefen spürt er etwas völlig anderes als in ihrem Verhalten und weiß nicht, was sie ihm eigentlich vorzuwerfen hat! Der Bauer hat keine Ahnung, dass Bea dem Verdacht nachjagt, er hätte sie mit Franziska betrogen. Und er weiß auch nicht, dass seine Frau bereits auf dem Weg zu ihr ist.

Hermann ist aus dem Krankenhaus zurück und wird wieder einmal von Johanna auf Diät gesetzt. Sie muss ihren Brummel allerdings nicht nur beim Essen bremsen, sie muss auch schauen, dass er sich nicht wieder so schnell aufregt. Doch Hermann kann eben auch nicht aus seiner Haut. Heimlich macht er sich an die Franzens Baupläne und beginnt seine eigenen Recherchen, die ihn zu erstaunlichen Erkenntnissen bringen.

Lioba macht einen überraschenden Besuch bei Franz. Schließlich hat er ihr in die Hand versprochen, für den Neubau Holz aus ihrem Wald zu nehmen. Nun gilt es herauszufinden, ob er sein Wort auch hält, denn dann hätte die Kräuterfrau für alle Zeiten ausgesorgt. Ein Zeichen zwingt Lioba zur Umkehr.