Heißes Bemühen

Bernhard soll wohl bald seinen Führerschein wiederbekommen. So steht es zumindest in dem Brief, den Frau Heilert mit großen Augen liest. Denn jetzt erst erfährt sie, wieviel Promille ihr Chef tatsächlich hatte, als er seinerzeit die Fahrerlaubnis abgeben musste. Und da kann selbst sie sich ein paar Spitzfindigkeiten einfach nicht verkneifen.

Bild in Detailansicht öffnen