Das Fass läuft über

Noch nie hat Lioba ihre Freundin Johanna so mutlos erlebt wie in der letzten Zeit. Wenn sie noch nicht einmal die von allen geliebten Weihnachtsgutsle backen möchte, dann ist das gar kein gutes Zeichen. Wundern muss man sich allerdings nicht über Johannas Hoffnungslosigkeit, denn auf dem Hof ist mittlerweile überhaupt nichts mehr im Lot, die Familie droht auseinanderzubrechen. Da werden weder Weihnachtsgutsle und wohl auch keine von Liobas Kräutermischungen so schnell helfen. Die Kräuterfrau hofft, dass sie Johanna auf andere Weise wieder Mut machen kann.

Bea steckt ziemlich in der Bredouille. Für die viel zu früh gelieferten Whisky-Fässer braucht sie Geld, das sie noch nicht beiseitegelegt hat und müsste nun Karl bitten, ihr finanziell unter die Arme zu greifen. Doch der wird ausflippen, wenn er hört, dass sie künftig auch noch Whisky brennen möchte, zumal ihr Eheleben momentan sowieso in einer Krise steckt. Als Bea dann an ihrem Marktstand Franziska kennenlernt, scheint sie den Grund für Karls Distanz endlich zu kennen. Sie zieht daraus ihre Konsequenzen und packt die Koffer.

Als Stefanie Rabenalt im Löwen auftaucht, wird Eva schnell klar, warum Tu so gute Laune hat. Nicht nur, dass er sich außerordentlich freut, die Landfrau zu sehen, er bietet ihr auch noch einen Job im Löwen an.