Terminsache

Für jeden, der die Schönwalder Tagespresse in Händen hält, ist spätestens seit Susanne Kienzles Artikel über die örtliche Feuerwehr klar, dass Uli Zimmermann auch die nächste Kommandantschaft bereits wieder in der Tasche hat. Es braucht nicht viel, um zu erraten, dass diese öffentliche Lobhudelei nicht von ungefähr kommt. Letztendlich sorgt Uli jedoch ohne es zu ahnen selbst für eine Palastrevolte, die über seine Zukunft in der Schönwalder Feuerwehr entscheiden wird.

Es ist schon arg auffällig, wie oft Stefanie Rabenalt in der letzten Zeit im Löwen auftaucht. Immer allein, immer nur auf ein Wasser, immer mit der Bitte nach der Tageszeitung. Tu würde der Landfrau zu gerne helfen, denn sie scheint wirklich in Not zu sein und man sieht ihr auch an, dass es ihr schlecht geht. Nach langem Zögern vertraut sie ihm an, was passiert ist.

Carlotta hat den vermasselten Nikolaustag vom letzten Jahr noch gut im Köpfchen. Damit diesmal aber alles reibungslos ablaufen kann und der Nikolaus auch alles vorfindet, was er braucht, trifft sie rechtzeitig Vorbereitungen. Diesmal läuft sicher nichts schief. Mit ihrem Durchsetzungsvermögen bringt Carlotta ihre Eltern wieder einmal ganz schön in die Bredouille.