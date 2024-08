Die Wahl zur neuen Landfrauenvorsitzenden steht an, nachdem Stefanie Rabenalt den Vorsitz überraschend niedergelegt hat. Für Leni ein ganz klares Signal, dass nach Johanna nun endlich wieder eine dieses Amtes auch würdige Landfrau ans Ruder kommt: Sie selbst – wer auch sonst! Zur Feier dieses denkwürdigen Tages der Amtsübernahme hat Leni gebacken und trägt das Siegerlächeln bereits im Gesicht. Und damit auch wirklich alles in ihrem Sinne läuft, langt die Landfrau noch kräftig in die Trickkiste. Doch der Schuss geht für Leni so richtig nach hinten los.

Nun ist es also endlich soweit – für Jenny beginnen die Prüfungen für ihr Staatsexamen. So nervös und so aufgeregt war sie noch nie. Sebastian kann das gar nicht verstehen, denn seine Freundin hat monatelang mit ihrer Lernerei Höchstleistungen hingelegt. Er weiß es einfach, dass alles gut gehen wird. Den Abend vor den Prüfungen möchte er Jenny jedenfalls so schön wie möglich machen. Doch dann muss er alles stehen und liegen lassen: Sein Vater wurde erneut ins Krankenhaus eingeliefert, sein Zustand ist sehr ernst!

Markus Riedle will es nicht hinnehmen, dass Karl die Geschäftsführung für die Molkerei niederlegen will. Schließlich hat er doch von Anfang an alles mit aufgebaut! Doch Riedle muss feststellen, dass das alles gar nicht Karls Traum war, sondern sein eigener! Karl jedenfalls hat sich entschieden - er steigt aus. Ein Pachtvertrag stellt die Freundschaft der vier endgültig auf die Probe.