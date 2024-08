Nachhaltig

Aufgrund des Führerscheinentzugs an Fasnet lernt Bernhard Faller nun Nöte und Alltag seiner Bürger notgedrungen am eigenen Leib kennen. Seinen Selbstversuch mit dem örtlichen Nahverkehr und die daraus resultierenden Erfahrungen stellt er als Video online. Die Reaktionen der Schönwälder darauf sind gewaltig! Und während beim aktuellen Treffen der Bürgermeister der öffentliche Nahverkehr bisher lediglich ein Punkt auf der Tagesordnung ist, hat Bürgermeister Faller für seine Bürger bereits eine Lösung in petto!

Nach dem Tod von Kuh Grenadine ist für Jenny ganz klar, dass sich auf dem Hof einiges verändern muss. Sie nutzt jede Gelegenheit, ihre Familie auf Vermeidung von Müll hinzuweisen, muss aber rasch feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, die guten Vorsätze tatsächlich und vor allem schnell in die Tat umzusetzen.

Als Markus Riedle den ersten hofeigenen Gouda anschneidet, ist er schwer enttäuscht. So viel Arbeit hat das Käse-Team investiert, trotzdem ist das Ergebnis nicht so, wie Markus sich das vorgestellt hat. So ein Käse darf nicht einfach „irgendwie“ sein, er muss perfekt sein! Und während Markus die Käseproduktion weiter perfektionieren möchte will Karl, dass vor allem die Käsekasse endlich klingelt!