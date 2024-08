Eine Menge Holz

per Mail teilen

Lioba kann’s nicht lassen, an Karl herumzukritteln, während der in seinem Wald alles tut, um gegen den Borkenkäfer anzukämpfen. Die Kräuterfrau sieht den Umgang mit dem Insekt, wie man weiß, ganz anders und hält Karls Aktionismus für maßlos übertrieben. Fakt ist jedoch, dass das Käferholz per Gesetz beseitigt werden muss – auch im Wald von Lioba Weber! Allein wird sie das jedoch niemals schaffen …

Constantin Klumpp hat zwar einen Großauftrag in Sophies Säge laufen, die Chefin allerdings zeigt ihm noch immer die kalte Schulter. Auch vor Niki bleibt die Krise zwischen den beiden nicht verborgen. Als der ein Telefonat mit anhört ist er sich sicher, dass Klumpp Dreck am Stecken hat. Constantin ertappt den Sägewerker beim Lauschen und setzt ihn unter Druck.

Als Franz die „Schönwalder Geschichte(n)“ im Hofladen ausliegen sieht, hat er dafür außer Schmach und schlechten Witzen nichts übrig! Eifersüchtig verlangt er von Johanna, seine Memoiren ebenfalls im Hofladen anbieten zu dürfen. Gleiches Recht für jeden Bruder! Was das nach sich zieht, kann man sich vorstellen – und Johanna spricht ein Machtwort!