Aufgeblasen

Uli Zimmermann platzt schier vor Stolz über den neuen Löschzug! In seinem Segment der größte, den es gibt! Selbstverständlich kann er es sich nicht verkneifen, am Stammtisch damit anzugeben. Doch bald vergeht dem Kommandanten die Protzerei. Während der Übung müssen die Schönwalder Feuerwehrler nämlich feststellen, dass der neue Löschzug zu breit ist für ihre Halle. Und ganz schnell ist Uli Zimmermann die Lachnummer am Stammtisch.

Franz ist bei den Fallers wohl der größte aller Süßholzraspler. So nutzt er schamlos aus, dass sein Bruder Hermann zur Kur ist und umgarnt wieder einmal seine Schwägerin Johanna. Dass Franz daraus den größten Nutzen ziehen will, versteht sich von selbst. Siegessicher bereitet er sich auf einen erfolgreichen Nachmittag vor. Doch dann vermasseln ihm ein paar energische Damen fast die Partie.

Tayo sollte längst zum Probekochen im Löwen sein, doch wie es aussieht, nimmt er’s mit der Pünktlichkeit nicht so genau. Als Tu die Warterei auf seinen neuen Lehrling bereits satt hat, steht Tayo endlich in der Dorfkneipe – mit schlechtem Gewissen und fadenscheinigen Ausreden.