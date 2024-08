Alarmstufe

Schorschs Idee, mit der Seniorengruppe nach Rottweil zum Narrensprung zu fahren begeistert Hermann sofort. Während die beiden Herren also den Fasnetausflug planen kommt die Mitteilung, dass überraschend ein Rehaplatz frei geworden ist - Hermann soll bereits am nächsten Tag „einrücken“. Johanna tut sich schwer damit, ihrem Brummel diese Neuigkeit beizubringen und der reagiert natürlich genau, wie erwartet: Hermann rastet aus und verschwindet. Und dann packt er seine Koffer.

Keiner weiß, was mit Celine so plötzlich los ist. Irgendetwas scheint geschehen zu sein, was der angehenden Ärztin arg zusetzt. Es stellt sich heraus, dass es in der Klinik einen Todesfall gegeben hat, den Celine nur schwer verkraftet. Arg angeschlagen tritt sie ihre nächste Nachtschicht an …

Die Feuerwehr ist um ein Mitglied reicher: Suanne Bienzle, Neuzugang in Schönwald und erfahrene Feuerwehrfrau, wird in die Schönwalder Feuerwehr aufgenommen. Doch es gibt noch einen weiteren Grund zum Feiern für Zimmermanns Feuerwehrtrupp: Der neue Löschzug ist fertig montiert und kann abgeholt werden – und Albert soll ihn fahren! Doch Uli Zimmermann macht dem jungen Truppführer in gewohnter Manier einen Strich durch die Rechnung