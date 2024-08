Von wegen Wellness

Mit Hermann laut streitend – so erlebt man Johanna wirklich ganz selten. Doch genau so kehrt sie mit ihrem Brummel aus dem gemeinsamen Wellness-Urlaub zurück. Karl und Bea sind schockiert und fragen sich, was wohl in Bad Herrenalb passiert sein muss, dass die beiden sich so in die Haare gekommen sind! Von Johanna erfährt Bea, dass Hermann während des Urlaubs eine Herzattacke erlitten hat und dringend seine Lebensgewohnheiten ändern muss, um einen Infarkt zu vermeiden. Doch der tut, als sei nichts gewesen und verweigert jede ärztliche Maßnahme. Hermanns Uneinsichtigkeit lässt Johanna verzweifeln. Er will den Ernst der Lage nicht begreifen und setzt damit sein Leben aufs Spiel.

Celine ist stolz darauf, ihre erste richtige Diagnose gestellt zu haben. Angeregt durch ihre Famulatur muss nun Albert als Versuchskaninchen für ihre medizinischen Übungen herhalten. Tapfer hält er es aus, wie ihm seine Freundin Blut abzapft und gibt alles, um für sie nach Lehrbuch Symptome zu simulieren, anhand deren sie Krankheiten erkennen muss. Dann spürt Celine bei Albert etwas auf, was er gerne für sich behalten hätte.

Kati kann es kaum mit anhören, wie Monique von ihrer romantischen Silvesterfeier mit Bernhard schwärmt. Sowieso geht ihr Moniques extrovertiert-charmante Art mit anderen umzugehen mehr und mehr auf die Nerven. Doch wenn Kati ganz ehrlich ist, wäre sie manchmal schon auch gerne ein bisschen wie ihre Freundin …