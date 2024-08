Der innere Retter

per Mail teilen

Der Piepser meldet für Bea und Albert einen Einsatz. Ausgerechnet zur alten Bergsteige wird der Trupp gerufen, die Stelle, an der Albert den schweren Unfall hatte. Sehr wohl um diesen Umstand wissend verlangt Uli Zimmermann von Albert etwas, was ihn an seine Grenzen bringen soll. Doch im Gegensatz zum Kommandanten behält Albert die Nerven. Uli Zimmermann muss einsehen, dass sein Plan nicht aufgegangen ist. Noch nicht! Aber er bleibt dran und wird den jungen Faller loswerden. Dazu ist ihm jedes Mittel recht.

Wenn Hermann den Deckel des Topfes lüpft und drunter „nur“ Suppe zum Vorschein kommt, sinkt seine Laune beachtlich. Als er hört, dass Eva und Tu wieder im Löwen sind, macht er sich sofort auf zur Schönwalder Dorfkneipe. Primär, um die beiden zu unterstützen und - selbstverständlich nur sekundär - wegen des Essens. Und auch am Stammtisch gibt es Neuigkeiten: Leo verkündet, dass er seine Metzgerei schließen wird.

Jenny ist durch ihr Studium restlos überfordert, sie lässt ihre schlechte Laune nicht nur an Sebastian aus. Selbst nachts sitzt sie vor ihren Büchern.