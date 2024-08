Kleine und große Geschäfte

per Mail teilen

Hermanns Begeisterung hält sich in Grenzen, als plötzlich Frau Markhardt-Siegel in der fallerschen Küche steht. Sie hat unglaubliche Nachrichten für den Altbürgermeister: Im Heimatmuseum steht ein verkanntes Objekt von tatsächlich aber unschätzbarem Wert! Und während Frau Markhardt-Siegel schier atemlos von ihrer Entdeckung berichtet, bleibt Hermann relativ emotionslos ob dieser Verkündung. Sollte Frau Markhardt-Siegel allerdings Recht haben, wäre nicht nur Schönwald, sondern auch Hermann Faller schlagartig berühmt!

Johanna hat von Herzen Mitleid mit Eva. Sie kann gut verstehen, dass ihre Enkelin es momentan nicht übers Herz bringt, nach allem was passiert ist einfach weiter in ihrer Kneipe zu arbeiten. Johanna möchte Eva und Tu unterstützen und trommelt ihre Landfrauen zusammen. Dieser Damentrupp hat schon so einiges gemeistert, und deshalb werden die Landfrauen jetzt den Löwen übernehmen!

Constantin Klumpp ist es nicht gewohnt, dass man ihn ignoriert. Dass Sophie nicht auf seine Handynachrichten reagiert, passt ihm deshalb überhaupt nicht. Und während Sophie nichtsahnend mit ihrer Arbeit in der Säge beschäftigt ist, braut sich bei ihrem Liebsten ordentlich was zusammen.