Folge 718: Doppelter Einsatz

Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie

Die Familie macht sich Sorgen um Eva. Sie ist noch immer bei ihrem Vater in Venezuela und meldet sich nicht - auch nicht bei ihrer Mutter. In der Hoffnung, dass man im Löwen vielleicht etwas von Eva gehört hat, wendet sich Kati an Tu. Doch er weiß nichts Neues von seiner Chefin. Er hofft einfach nur, dass sie bald wieder zurück ist, denn im Löwen herrscht momentan das absolute Chaos.

Matthias' Westernreithalle ist fast fertig. Stolz präsentiert er seinem Onkel Heinz die ersten Fotos. Franz dagegen zeigt am Projekt seines Sohnes keinerlei Interesse, zumal er dessen Bau zugunsten seines "Grand Faller" nicht verhindern konnte. Seinen Sohn jetzt voller Euphorie von der Reithalle erzählen zu hören, ist für Franz ein Schlag ins Gesicht.

Frau Heilert bekommt von ihrem Chef überraschend einen riesigen Blumenstrauß überreicht und freut sich riesig! Doch wie sich schnell herausstellt, ist die Blumenpracht nicht für sie bestimmt ...