Wendepunkt

per Mail teilen

Kati und Eva kommen braungebrannt und gutgelaunt aus dem Urlaub zurück. Den Rest der Ferien wollen sie auf dem Fallerhof verbringen. Beim Durchsehen der Post stellt Kati fest, dass sie noch am selben Tag einen Termin beim Amtsarzt hat. Bedeutet das, dass sie bald mit ihrer Umschulung beginnen kann?

Der Amtsarzt schickt Kati zu einer Psychologin. Diese löchert die verwirrte Faller-Tochter mit allen möglichen Fangfragen. Das Ergebnis: Nach einer Rehamaßnahme könne Kati wieder in ihren alten Beruf. Kati versteht die Welt nicht mehr.

Deprimiert kommt sie am Abend auf dem Fallerhof an. Als Johanna sieht, wie Kati leidet, bittet sie Hermann um Hilfe. Am nächsten Tag greift dieser zum Telefonhörer, um seine Beziehungen als Bürgermeister spielen zu lassen. Kann er seiner Tochter helfen?