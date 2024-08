Folge 437: Osterbazar

Der Osterbazar steht an. Herr Weiss hat die Absicht, nicht nur für den Erhalt der Orgel zu sammeln, sondern auch die Öffentlichkeit mobilisieren. Schließlich erhält man mit der Silbermannorgel ein Kleinod am Ort! Johanna sieht das genauso und hat sich wieder jede Menge Arbeit gemacht, um mit ihren selbstgemachten Leckereien Geld für die Orgel zusammen zu bekommen.

Hermann kommt nach Hause und muss feststellen, dass Johanna nichts zum Essen vorbereitet hat. Karl meint, dass er dann halt zum Essen in den Löwen gehen muss! Davon ist Hermann gar nicht begeistert, denn der Bazar findet auch im Löwen statt. Karl weist ihn darauf hin, dass es eigentlich seine Pflicht wäre, sich als Bürgermeister bei einer solchen Veranstaltung zu zeigen.

Alberts Erstkommunion steht an. Johanna möchte ihrem Enkel etwas schenken, das zum Tag passt - einen Kommunionanzug. Hermann denkt an eine Bibel. Doch Albert hat ganz andere Wünsche. Johanna ist enttäuscht, dass der Sinn des Tages immer mehr verloren geht. Und dann erklärt ihr Bernhard auch noch, dass er es in Ordnung findet, wenn Albert an seinem Ehrentag in Jeans in die Kirche geht!