Folge 383: Standortfrage

Karl und Bea sind voll im Reisestress. Sie haben eine Reise nach Hawaii gebucht und müssen schleunigst Richtung Flughafen aufbrechen. Just in diesem Moment laufen sie Leni in die Arme, die ihnen noch einen Sonnenschutz andrehen möchte. Doch die beiden verzichten dankend. Als Leni mitbekommt, dass Hermann den Chauffeur zum Flughafen macht, bricht sie sofort Richtung Rathaus auf. Wo doch der Chef nicht da ist, ist doch Frau Heilert bestimmt glücklich über Abwechslung - etwa eine Schönheitsberatung zwischendurch?

Johanna freut sich gerade über die endlich eingekehrte Ruhe, ale Leni schon wieder auftaucht. Die möchte unbedingt an diesem Tag noch etwas verkaufen, und wenn woanders nichts geht, hat doch Johanna bisher immer noch was abgenommen. Aber auch Johanna weiß inzwischen nicht mehr, wohin mit den ganzen Kosmetika. Leni macht ihr Vorwürfe. Wäre Johanna von Anfang an mit eingestiegen in den Kosmetikvertrieb, dann hätten sie einen viel größeren Kundenstamm.

Johanna, die ihrer Freundin natürlich helfen möchte, schlägt ihr vor, zum nächsten Landfrauentreffen mitzukommen. Aber Leni hat noch eine bessere Idee. Wenn alle gemütlich bei Kaffee und Kuchen säßen, wäre doch die Atmosphäre gleich viel freundlicher. Und wenn Johanna schon die Torte backt, ob dann das Treffen nicht gleich auf dem Fallerhof stattfinden kann? Johanna ist gar nicht davon begeistert und meint, sie macht das von Hermanns Entscheidung abhängig. Als Leni noch mal zu Frau Heilert geht, um auch sie zu dem Treffen einzuladen, platzt dem inzwischen eingetroffenen Hermann der Kragen - Leni soll ihren Verkauf machen, wo sie will, aber nicht im Rathaus! Natürlich ahnt er nicht, dass er sie mit dieser Aussage auf dem Fallerhof hat!