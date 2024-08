Folge 362: Aus und vorbei

Nico versucht ständig, Eva zu erreichen, aber die will nichts mehr von ihm hören! Dann versucht er die Telefonnummer vom Fallerhof und landet ausgerechnet bei Hermann. Als Nico Hermann erklären will, was wirklich passiert ist, wiegelt Hermann ab. Das sollen die beiden unter sich abmachen. Auch Johanna möchte ausnahmsweise nicht die Rolle der Vermittlerin übernehmen.

Nico versucht, auf einem anderen Weg an Eva heranzukommen. Er fährt zum Hof, und will gerade die Treppe zu Evas Zimmer hinaufschleichen, als er Karl in die Arme läuft. Der aber zeigt kein Mitleid und schickt ihn wieder weg. Nico versucht es nun bei Kati, trifft aber in ihrer Wohnung nur auf Peter. Doch der bittet ihn schließlich herein und hört sich Nicos Version der Geschichte an.

Später versucht Peter, auch Kati davon zu überzeugen, dass alles ganz harmlos war. Doch Kati ist, was Männer angeht, ein gebranntes Kind. Sie gerät immer mehr in Rage. Nico versucht erneut sein Glück auf dem Hof. Er will zu Eva - und da lässt er sich auch von Karl nicht weg schicken!