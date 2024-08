Folge 308: Angebot und Nachfrage

Karl findet auf seinem Schreibtisch einen Brief vom Wasserwirtschaftsamt, den er über die viele Arbeit im Wald völlig übersehen hat. Er soll eine neue Kläranlage bauen. Irritiert macht er sich auf die Suche nach der alten Baugenehmigung und muss feststellen, dass diese in wenigen Wochen abgelaufen ist. Schlecht gelaunt wirft er Hermann vor, ihn nicht darauf aufmerksam gemacht zu haben. Seinem Vater imponiert das wenig: Wer das Sagen auf dem Hof hat, der muss auch die Verantwortung übernehmen.

Ludwig wundert sich über seine letzte Lohnabrechnung. Franz hat ihm viel zu viel Geld angewiesen, deshalb hat Toni den Verdacht, dass der Chef ihm Schmerzensgeld zahlen will. Doch Franz winkt ab: Ludwig soll das Geld als Beraterhonorar für das Hotel betrachten. Um das Thema möglichst schnell zu beenden lädt Franz seine beiden Arbeiter in den Löwen ein. Am Stammtisch ist aber nicht jeder bereit, sich vom Sägewerksbesitzer mit ein paar Gläsern Bier kaufen zu lassen. Die Tatsache, dass Franz die beiden Männer in der Sturmnacht noch einmal raus geschickt hat verzeiht ihm hier niemand so schnell.

Johanna kennt ihre beiden Dickköpfe gut genug um zu wissen, dass weder Hermann noch Karl den ersten Schritt machen wird, um gemeinsam eine Lösung für die neue Kläranlage zu finden. Aber sie weiß auch, wie sie es anstellen muss, damit die Herren an einem Strang ziehen!

Im Löwen hat sich unterdessen Franz mit Paula ins Nebenzimmer verzogen. Amüsiert beobachtet man am Stammtisch, wie die beiden ins Gespräch vertieft einen Schnaps nach dem anderen trinken und sich dabei zusehends näher kommen!