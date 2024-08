Folge 297: Weihnachtsengel

In diesem Jahr ist alles etwas anders: Aus Rücksicht auf Katis finanzielle Situation soll in diesem Jahr die Bescherung ausfallen. Nur Albert bekommt Geschenke - und sein Wunschzettel ist lang. Karl hat für Johanna einen kleinen Weihnachtsengel geschnitzt und ist ganz stolz auf sein Erstlingswerk. Aber auch wenn in der Küche Weihnachtsmusik erklingt und die Plätzchen aus dem Ofen duften: Die richtige Weihnachtsstimmung will einfach nicht aufkommen. Hermanns schlechte Laune trägt nicht gerade zur Besserung bei.

Eva würde am liebsten mit Nico nach Rostock fahren, denn ein so trübes Weihnachtsfest findet sie einfach deprimierend. Bea und Karl versuchen, dass beste aus der Situation zu machen. Karl holt einen Baum aus dem Wald, der eher ein Busch ist und Bea dekoriert diesen auf ihre ganz spezielle Art. Als Hermann das Werk betrachtet muss selbst er grinsen und das Eis beginnt zu schmelzen.

Am Heiligen Abend kommt mit Ausnahme von Bernhard und Heinz die ganze Familie zusammen. Während alle den leckeren Truthahn verspeisen kippt in der guten Stube eine Kerze um und entzündet die Tischdecke. Hermann greift sofort zum Wassereimer und löscht damit nicht nur den Brand sondern auch Moniques Kleid. Weihnachten bei den Fallers einmal anders.