Verborgene Werte

per Mail teilen

Nach langer Zeit stattet Frau Degle dem Fallerhof mal wieder einen Besuch ab. Als sie weder im Wohnzimmer noch in der Küche ein Mitglied der Familie entdecken kann, setzt sie sich spontan ans Klavier und beginnt zu spielen. Von der Musik angelockt kommen Johanna und Hermann ins Zimmer.

Im Seniorenheim spekulieren Frau Wischnewski und Herr Vetter, wohin Frau Degle mit dem Taxi gefahren sein könnte. Sie haben erfahren, dass das Möbellager, in dem die alte Dame ihre Antiquitäten eingelagert hat, geschlossen werden soll. Die beiden wittern bereits ein gutes Geschäft und beschließen, sich in nächster Zeit ganz besonders aufmerksam um Frau Degle zu kümmern. Vorsichtshalber fährt Herr Vetter auch gleich am Möbellager vorbei, um den Besitz der alten Frau unter die Lupe zu nehmen.

Hermann bedauert, dass er sich gar nicht recht um den unerwarteten Besuch kümmern kann, doch er ist schon spät dran: Alberts neuer Freund der Storch war aus dem Stall entwischt und Hermann hatte seine liebe Mühe, das Federvieh wieder in seinen Verschlag zu befördern. Albert macht sich Sorgen, dass Herr Adebar sich in seinem neuen Heim nicht recht wohl fühlen könnte, doch die neue Tierarzthelferin hilft ihm mit einem kleinen Trick, den Storch zum Fressen zu bewegen.