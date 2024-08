per Mail teilen

Uli Zimmermann hat Glück gehabt. Sein Absturz bei der Feuerwehrübung hätte schlimmer ausgehen können. Er kann froh sein, dass Albert so schnell vor Ort war, um ihn zu bergen. Nun versucht der malade Kommandant, die Belange der Feuerwehr aus der Ferne zu steuern. Sicherheitshalber lässt man ihn im Glauben, alles läuft genauso, wie er es will. Wenn er nämlich wüsste, was sein Stellvertreter vorhat, Uli Zimmermann würde ausrasten!

Dass er bei Eva abgeblitzt ist, kratzt schwer an Constantin Klumpps Mannesehre. Deshalb ist ihm wirklich jedes Mittel recht, um der Löwenwirtin eins auszuwischen. Doch Eva hat genug von Constantins Spielchen und fährt die Krallen aus.

Vielleicht sollte Jenny tatsächlich auf ihren Opa hören und im Schönwalder Rathaus ein Praktikum zu machen. Wenn sie nur nicht das Gefühl hätte, sie könne dort so überhaupt nichts lernen, was ihr künftig nutzen könnte. Inzwischen ist Hermanns Enkelin nämlich nicht mehr sicher, ob es wirklich richtig war, das Praktikum in Berlin abzusagen.