Folge 755: Das hört ja gut auf!

Deutschland 2012

Jenny hat Ferien und hat Karl versprochen, ihm im Stall zu helfen. Ein wenig bereut sie ihr Versprechen schon, denn das frühe Aufstehen fällt ihr ziemlich schwer. Jenny ist sicher, dass sie schneller aus den Federn käme, würden statt Karls Kühen doch wenigstens Pferde auf sie warten. Und genau darüber muss sie mit Karl dringend einmal sprechen.

Nach langer Zeit lässt sich Ludwig wieder im "Löwen" blicken. Und darüber freut sich keiner mehr als Toni, zumal sein alter Freund wieder in den Schwarzwald gezogen ist. Doch die große Freude über das Wiedersehen wird schnell getrübt, denn was Ludwig am Stammtisch erzählt, erschreckt nicht nur Toni.

Während Johanna mit Murat das Silvestermenü für die Familie plant, ist ihr Brummel noch gar nicht in Festtagsstimmung. Hermann ist mit Feuereifer dabei, den ersten Teil seiner Dorfchronik fertigzustellen und stößt bei den Recherchen auf ein dunkles Geheimnis seines Vorgängers.