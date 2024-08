Reines Gewissen

Dass Leni stur sein kann weiß Johanna. Aber sie weiß auch genau, dass es sie arg mitnimmt, wenn ihre beste Freundin mit ihr im Streit ist. Und tatsächlich taucht Leni bei Johanna im Hofladen auf und leistet Abbitte. Augenscheinlich hat sie zur Wiedergutmachung auch eine Überraschung vorbereitet. Nicht nur für Johanna und ausgerechnet im Löwen.

Eva trägt noch immer ein Geheimnis mit sich herum, was sie schmerzlich plagt. Sie hat noch immer nicht mit Andreas darüber gesprochen, dass Tu ihr so viel Geld geliehen hat, welches sie jetzt zurückzahlen muss. Doch bisher gab es einfach noch nicht die passende Gelegenheit. Lang muss sie auf die allerdings nicht mehr warten ...

Nachdem Karl seine Arbeit durch einen Melkroboter optimiert hat findet Bea, dass nun sie an der Reihe ist. Auch sie möchte ihre Arbeit optimieren und dafür braucht sie eine neue Destille. Aber noch einen Kredit abzubezahlen, da sträubt sich bei Karl einfach alles. Scheinbar lässt Bea locker, was das Thema betrifft und halst sich an Arbeit auf was nur geht. Und alles nur aus einem einzigen, tragischen Grund.