Folge 527: Ankunft

per Mail teilen

Matthias hat Jenny mit auf einen Ausritt genommen. Dem Mädchen macht das so großen Spaß, dass sie ihn in den großen Ferien auf seinem Gestüt besuchen kommen möchte. Matthias aber meint, das geht nicht. Als er dann Jennys enttäuschtes Gesicht sieht, vertraut er ihr ein Geheimnis an: Sein Schwiegervater hat ihn als Geschäftsführer des Gestüts gefeuert!

Bea hat erfahren, dass bereits Prüfer für das Q-Siegel in der Gemeinde unterwegs sind - inkognito natürlich! Doch sie fühlt sich bestens vorbereitet. Sie ahnt allerdings nicht, dass sich zuhause gerade Karl mit einem ominösen Feriengast abgeben muss. Der gibt vor, Modellbauer zu sein, vermisst den ganzen Hof und macht sich Notizen.

Als Matthias ins Gesindehaus kommt, putzt Franz gerade fleißig. Da sieht Matthias, dass ein Buch über Klettern im Wohnzimmer liegt. Franz erzählt ihm, dass Klettern früher sein Hobby war, und er gerne wieder damit anfangen würde. Matthias ist erstaunt - er hätte Franz eher ein Hobby wie Tennisspielen zugetraut.