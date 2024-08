Am Set der 138. Staffel

per Mail teilen

Freuen Sie sich mit uns auf die neuen Geschichten - und diesen virtuellen Besuch am Set, der Ihnen einen kleinen Einblick in die Arbeit unseres Teams gibt und ganz bestimmt auch Vorfreude macht auf das, was kommt.

Die Staffel 138 und somit die Folgen 1180 - 1187 wurden in der Zeit vom 21.05. bis 29.07.2022 unter der Regie von Dagmar von Chappuis in Szene gesetzt. Ausgestrahlt werden sie vom 23.04. bis 11.06.2023 zur gewohnten Fallerzeit, sonntags um 19.15 Uhr.

Alle Fotos (c) SWR/d:light Christian Koch