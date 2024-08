Es geht weiter mit den neuen Folgen

Im satten Grün und mitten im schwarzen Wald: Der Fallerhof SWR SWR -

Elf Wochen dauerte die Sommerpause der Fernsehserie „Die Fallers – Eine Schwarzwaldfamilie“, jetzt können sich die zahlreichen Fans der Kultserie wieder auf neue Folgen freuen. Seit dem 14. September sind wir mit neuen Folgen zurück und jeder Menge spannender Geschichten rund um den Schwarzwaldhof und seine Bewohner. Bernhard und Karl sind immer noch zerstritten, was Johanna große Sorgen bereitet. Glücklicherweise zeigt sich Hermann einfühlsamer, als es sonst seine Art ist. Auch Kati sorgt sich um ihr Kind, denn Eva ist überraschend für einen längeren Besuch im Schwarzwald aufgetaucht. Was wohl ihr fordernder Chef in der Hamburger Filmproduktionsfirma dazu meint?

Jenny und Albert kommen langsam in die Pubertät, was sich bei beiden jedoch völlig unterschiedlich äußert. Jenny wird sensibel und aus Tierliebe Vegetarierin, auch wenn sie jetzt auf ihre Lieblingsspeisen verzichten muss. Albert hingegen gibt sich ziemlich cool und möchte weder viel von seinen Eltern noch von der Schule wissen. Für große Verwirrung sorgt Leni, die eine spaßig gemeinte Andeutung von Eva missversteht und sich gleich eine tolle Geschichte zusammenreimt. Diese Mär vom Scheich, der im Schwarzwald groß investiert, lässt bei so manchem Stammtischbruder Hoffnung auf schnellen Reichtum aufkeimen. Und schließlich kommt ein überraschender Besucher, der nicht nur das Leben von Paula völlig auf den Kopf stellen wird.

Während diese neuen Folgen auf dem Bildschirm zu sehen sind, arbeitet das Drehteam gerade an 8 weiteren Folgen: Zur Zeit wird in im Schwarzwald und in den Fallers-Studios in Baden-Baden gerade die 70. Staffel mit den Folgen 618 bis 625 gedreht. Diese Folgen werden im nächsten Herbst zu sehen sein. Vorher gibt es bei den Fallers in 2009 aber noch zwei besondere Jubiläen: Im 15. Jahr der Serie wird die 600. Folge ausgestrahlt.