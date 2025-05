Tarik Rose ist Chefkoch des Restaurants »Engel« auf der Landeanlage Teufelsbrück in Hamburg. Der Charakter seiner Küche ist ehrlich, klar und intensiv im Aroma, aber doch schon mal kühner und kreativer. Qualität und Frische der Produkte genießen oberste Priorität. Schon zuhause bei seiner Familie in Kiel stand Tarik als kleiner Junge mit seinem Großvater gerne am Herd und brutzelte etwas für die Familie. Qualität und präzise Handwerkskunst, das liebt er an seinem Beruf.

Akkuratesse und Treue beweist er auch bei seinem Hobby, denn dieser Mann ist eine Sportskanone. Er hat schon 1/2 Ironman gemacht und ist passionierter Rennradfahrer.