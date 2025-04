Linzer Torte

per Mail teilen

Zarter Mürbeteig, verfeinert mit Zimt, Nelken und Kardamom. Gefüllt mit fruchtiger Himbeer- oder Johannisbeerkonfitüre - ein Klassiker von Theresa Knipschild, der auf keiner Kaffeetafel fehlen sollte.

Rezeptautor/Rezeptautorin: Theresa Knipschild

Zutaten

170 g kalte Butter, in kleine Würfel geschnitten

100 g Puderzucker

2 Msp Zimt, gemahlen

2 Msp Gewürznelke, gemahlen

2 Msp Kardamom, gemahlen

3 Prisen Salz

1 Ei

100 g Haselnüsse, gemahlen

300 g Weizenmehl, Typ 405 (oder Dinkelmehl, Type 630)

0,25 TL Backpulver

250 g Himbeer- oder Johannisbeerkonfitüre

20 ml Himbeergeist, nach Belieben

1 EL Milch

Außerdem:

etwas Mehl für die Arbeitsfläche

etwas Butter und Mehl für die Form

etwas gehobelte Haselnüsse, geröstet

1 EL Himbeer- oder Johannisbeerkonfitüre

Zubereitung

Zubereitung:

1. Rezept für eine Springform mit 26 cm Durchmesser oder für 2 kleine (12 cm) Formen.

2. Für den Teig Butter und Puderzucker in einer Rührschüssel oder auf der Arbeitsfläche zügig verkneten. Zimt, Gewürznelke, Kardamom (Tipp: Alternativ zu den einzelnen Gewürzen kann man auch 6 Msp. Lebkuchen- oder Spekulatius-Gewürz verwenden), Salz und das Ei zugeben und ebenfalls kurz unterkneten.

3. Gemahlene Haselnüsse mit Mehl und Backpulver separat vermengen, dann zur Teigmischung geben und zügig zu einem Teig verkneten. Den Teig zu einem flachen Rechteck formen und in einer Frischhaltebox oder in Frischhaltefolie gewickelt mindestens 1 Stunde, besser 2 Stunden kaltstellen.

4. Vom gekühlten Teig etwas weniger als die Hälfte abnehmen und auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 3 mm dick ausrollen und in die gewünschten Formen schneiden oder mit Lieblingsausstechern (z.B Sterne oder Herzen) ausstechen. Ausgestochene Formen nochmal kaltstellen.

5. Die Teigreste zu einer langen Rolle formen.

6. Die Backform mit Butter ausfetten und mit Mehl bestäuben.

7. Die übrige Teighälfte etwas größer als die Form ausrollen und in die Form geben. Ränder ca. 2 cm andrücken. Die übrig gebliebene Teigrolle ebenfalls an den Rand drücken, so wird er dicker.

8. Den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen.

9. Die Konfitüre glatt rühren, wer möchte kann noch Himbeergeist unter die Konfitüre rühren. Die Konfitüre auf dem Boden verstreichen.

10. Ausgestochene Teigstücke auf die Konfitüre geben. Die Teigstücke mit etwas Milch bepinseln.

11. Den Kuchen ca. 25-30 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. Falls der Teig zu dunkel wird, die Temperatur verringern.

12. Den gebackenen Kuchen in der Form auf ein Kuchengitter setzen und etwas abkühlen lassen. Dann Linzer Torte vorsichtig aus der Form lösen, auf dem Gitter vollständig auskühlen lassen.

Tipp: Zur Verzierung den Rand der Linzer Torte dünn mit Konfitüre bestreichen, darauf die gehobelten, gerösteten Haselnüsse auflegen.

13. Am besten schmeckt die Torte, wenn sie einen Tag durchgezogen ist. Wer mag, kann dazu auch einen Klecks Schlagsahne genießen.

