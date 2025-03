Lammfilet mit Kichererbsenpüree und Granatapfel

per Mail teilen

Kichererbsenpüree ist schnell gemacht, man muss nur daran denken, die Kichererbsen am Abend vorher einzuweichen. Kombiniert mit dem Granatapfel-Topping ergibt das ein exotisch raffiniertes Gericht, was aber einfach zu machen ist.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Portion: 530 kcal / 2220 kJ / 34 g Kohlenhydrate; 36 g Eiweiß; 28 g Fett Koch/Köchin: Tarik Rose

Zutaten

Für das Kichererbsenpüree:

200 g getrocknete Kichererbsen

100 ml Gemüsebrühe

50 ml Olivenöl

1 TL Kreuzkümmel, gemahlen

2 Zitronen (Saft)

1 TL Honig

etwas Meersalz

etwas Pfeffer aus der Mühle

Für das Lammfleisch mit Granatapfel:

500 g Lammfilet

etwas Meersalz

4 EL Olivenöl

1 Knoblauchzehe

1 Granatapfel

1 Bund glatte Petersilie

1 Bio-Zitrone (Saft und Schale)

1 EL Honig

etwas Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung

Hinweis: Braucht Zeit. Kichererbsen müssen über Nacht einweichen

1. Kichererbsen über Nacht in reichlich Wasser einweichen. Kichererbsen abgießen, kalt abspülen und in ungesalzenem Wasser in ca. 40 Minuten weich garen.

2. Die Kichererbsen in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen.

3. Kichererbsen mit Gemüsebrühe, Olivenöl, Kreuzkümmel, Zitronensaft und Honig in ein hohes Gefäß geben und mit einem Stabmixer pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Das Lammfilet mit Salz würzen. 2 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und das Filet von jeder Seite je 1 Minute anbraten. Die Pfanne vom Herd nehmen, die angedrückte Knoblauchzehe dazugeben und das Fleisch ca. 5 Minuten ruhen lassen.

5. Für das Granatapfel-Topping den Blütenansatz des Granatapfels wie einen Deckel abschneiden. Die Schale entlang der Kammern, in denen sich die Kerne befinden, einschneiden. Den Granatapfel entlang des Schnitts aufbrechen und die Kerne vorsichtig auslösen.

6. Petersilie waschen, trocken schütteln, die Blätter abzupfen und fein hacken. Zitrone heiß abwaschen, abtrocknen, die Schale abreiben und den Saft auspressen.

7. Restliches Olivenöl, Zitronenschale und -saft, Honig, etwas Salz und Pfeffer in einer Schüssel mischen. Petersilie und Granatapfelkerne unterheben.

8. Lammfilet aufschneiden, mit dem Kichererbsenpüree auf Teller verteilen und das Granatapfel-Topping darüber geben.

